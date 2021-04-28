Май удивит погодой

Май разделится на 2 части - дождливую и жаркую. Фото: pixabay.com

Последний месяц весны отметится неустойчивой погодой. Первая декада мая будет дождливой с температурными качелями от +10°C до + 24°C. А вот в конце месяца будет +30°C.

При этом аномальных явлений ждать не следует, почти все погодные показатели держаться нормы, разве температура воздуха будет несколько выше многолетних значений, рассказала Gazeta.ua синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Начало мая отметится температурными качелями - то плюс 18-24 градуса, то плюс 10-16. 1-2 мая будет относительно тепло. Но в западных северных и центральных областях ожидаем осадки. 3 числа прогнозируем определенный перерыв. А из 4 мая снова будут дожди. При этом в периоды дождя температура воздуха будет подниматься. Ночных заморозков, как в апреле, больше не будет. Вторая половина месяца будет немного теплее. А ближе к июню возможно даже плюс 25-30 градусов. Идем в лето", - сказала Голеня.

Прогноз специалистов Укргидрометцентра подтвердил и народный синоптик Леонид Горбань:

"В целом начало мая будет холодным, чем мы привыкли обычно. Хотя в Киеве и Киевской области температура будет уже почти комфортной, на уровне 17-20 градусов тепла. В южных областях Украины жду на 5-7 градусов теплее, чем на Киевщине, а вот на севере - наоборот, на 2-3 градуса холоднее. Сразу после Пасхи отметки на термометре постепенно начнут ползти вверх. 7 мая уже будем иметь ощутимое тепло. А вот с 19 числа установится более летняя погода".

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Ждут скорого потепления фермеры. Жалуются, что холодная погода в апреле может привести к плохому урожаю озимых. Дождь и снег затягивают посевную кампанию яровых культур.

"Пока имеем минус 2-3 градуса, а при почве около 0. Такая температура не убьет полевые культуры, но притупит рост. Если морозы будут большими, то пропадет люцерна и клевер. Снег и ночные заморозки запросто испортят деревья, что уже цветут, например, ранние черешню, вишню, абрикос. Сразу опадет цвет, и плодов не будет. Некоторые из садоводов жгут солому и пускают дым на деревья, чтобы не вымерзли. Также могут померзнуть ранние помидоры. Редис, свёкла выдерживают. Чтобы можно было засаживать огород и не волноваться за урожай, температура почвы должна быть не менее 8 градусов выше ноля", - рассказал агроном Александр Кисель.

В Карпатах до сих пор держится зимняя погода. Температура воздуха опустилась до отметки -5°С. Атмосферное фото рассвете в горах опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. На снимке видны огромные сугробы, что сверкают под солнечными лучами.