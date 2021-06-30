Магнитные бури: ученые дали прогноз на июль

Ученые дали прогноз на июль по магнитным бурям. Фото: slovoidilo

В июле магнитные бури не ожидается, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности.

Как отмечается, магнитосфера будет возбужденной 4, а также 12 и 13 июля. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В то же время портал Spaceweather сообщает, что существует вероятность небольшого магнитного шторма 1 июля. На данный момент существует 30% вероятность такого события, поскольку Солнце выбросило облако массы. Вместе с тем, если столкновение атмосферы с облаком и произойдет, то только с ее флангами. Поэтому магнитная буря, если таковая случится, будет слабой.

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В июле погода будет более стабильной, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму. Во втором месяце лета будет больше осадков, чем в первом.