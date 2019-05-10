Магнитные бури: когда ожидать в мае и как защититься

В идеале, все семь дней лучше пересидеть дома Фото: Голос Херсону

Сильнейшие магнитные бури в мае 2019-го ожидают 11 числа. Продлятся почти неделю - до 17 мая включительно. Именно в этот период активность на поверхности Солнца достигнет пика.

В идеале, все 7 дней лучше пересидеть дома. Если приходится ходить на работу, то лучше максимально не перенапрягаться, пишет УНИАН.

Особенно опасны магнитные колебания для людей с хроническими диагнозами. Но даже здоровым людям необходимо быть внимательными.

Люди будут подвергаться перепадам настроения, обострению хронических заболеваний, общему недомоганию. Возможны проблемы со зрением: при работе на компьютере или при пользовании гаджетами стоит быть осторожнее; проблемы с дыхательной системой: приступы удушья и одышка возможны даже в состоянии покоя.

Врачи советуют запастись необходимыми лекарствами. При малейшем ухудшении здоровья надо сразу же обратиться к специалисту. Симптомы при магнитных бурях - сонливость или, наоборот, бессонница, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, рассеянность.

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Реакция на магнитные бури индивидуальная, но особенно их воздействиям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. Могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень. Следует ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Врачи советуют употреблять больше витамина С. Необходимо исключить алкоголь. Гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Пожилым людям лучше воздержаться от длительных поездок в эти дни.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, существует ли такое понятие, как метеозависимость. "Боль в суставах или спине, усталость, головная боль и повышенное давление - это не перечень симптомов определенной болезни. Похожие симптомы испытывают люди, которые зависят от погоды или испытывают метеозависимость", - написала Супрун на странице в Facebook.