"Люди в критическом состоянии" - Новую Каховку захватили оккупанты

Новую Каховку захватили русские наемники. Они скрывают технику в гражданских домах. Там прячутся и сами.

У людей нет питьевой воды и еды, нет электричества, сообщают местные жители.

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"Чеченцы и россияне убивают мирное население, стреляют по гражданским, убежать невозможно! Помощи нет откуда. Везде тела убитых! Люди практически круглосуточно находятся под обстрелами", - пишет местная жительница.

Также городской голова Владимир Коваленко рассказал "Суспільному", что россияне повсюду сняли флаги Украины.

"Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий. Самая сложная ситуация в селах Казачьем и Веселом, они практически разрушены", - рассказал Коваленко.

Жительница Новой Каховки рассказала Gazeta.ua, что на самом деле город был захвачен еще в первый день.

Фото: скрин из Instagram

Жителей Каховки просят не выезжать за пределы города, поскольку оккупанты обстреливают весь транспорт, передают Vesti.

Коваленко отметил, что в настоящее время продолжает переговоры с российской стороной по эвакуации части населения из двух населенных пунктов Новокаховского района, передает "Суспільне".

"Время от времени возникает стрельба. Ведем переговоры о двух населенных пунктах, которые уже несколько дней без воды и света. Но нам говорят, чтобы мы готовили транспорт и как только появится возможность ㅡ откроют и вывезем. Вот это все, что могу сейчас сказать", - сказал городской глава.

На Херсонщине расстреляли журналиста и "скорую". Водитель с раненым сгорели.