На Херсонщине расстреляли журналиста и скорую. Водитель с раненым сгорели

Дом в Харькове. Салтивка. Бучмы, 40а. Фото: Ирина Венедиктова

Карета скорой транспортировала двоих раненых, когда ее обстреляли. Журналиста расстреляли из автомобиля.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Прокуратура продолжает фиксировать и расследовать военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ.

"Сегодня на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение", - сообщила она.

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В Херсоне убит гражданский журналист.

"В районе с. Зеленовка г. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды"", - заявила Венедиктова.

По ее словам, сейчас идут упорные бои в Харькове. Там разрушен жилой дом. Информации о пострадавших пока нет.

"Все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, - не уйдут от ответственности", - подытожила генпрокурор.

Обломки от систем залпового огня "Град" попали в одно из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области. В здании находились 50 детей.