"Люди не могут получить элементарные услуги" - чиновница Минздрава о недостатках системы здравоохранения

Оксана Сухорукова: Команда Минздрав не служит политикам. Мы работаем на страну. Фото: Сергей Старостенко

Другого варианта изменения системы здравоохранения нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.



"Команда Минздрава не служит политикам. Мы работаем на страну. Здесь живут мои дети. Хочу, чтобы они получали качественную медицину. Из-за недостатков нашей системы здравоохранения в апреле умер мой отец. Я хочу изменить это. Люди не могут получить элементарные услуги. Не хочу, чтобы было так называемое телефонное право. Сейчас люди мне звонят: к какому врачу лучше пойти и как к нему попасть быстро? Но нельзя идти без очереди. Потому что это будет означать, что кого-то подвинут.

Политические лозунги от лиц или партий, - это не реформа. Пока мы идем по намеченному пути. Изменений или новшества нет", - объясняет она.

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По словам чиновницы, коммуникация между Звездной Скалецкий и структурными подразделениями министерства почти отсутствует.

"Было всего две встречи с новым министром. Первая была, когда с Минздрава шла Ульяна и заходила Зоряна. Вторая - когда министр знакомилась с коллективом. Тогда она спросила, с кем стоит провести первую рабочую встречу. Директорат медицинских услуг - самый большой, поэтому решили, что это должны быть мы. Однако этого так и не произошло. Общение с министром для нас закрыто", - добавляет Оксана Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.