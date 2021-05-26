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среда, 26 мая 2021 12:28

Люди любят читать новости о смерти, сексе и скандалах - блогер

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Автор: предоставила Роза Туманова
  "На фоне негативных новостей людям кажется, что у них еще не все так плохо", - говорит Роза Туманова
"На фоне негативных новостей людям кажется, что у них еще не все так плохо", - говорит Роза Туманова

В украинском обществе до сих пор много табуированных тем, а плохие новости украинцы воспринимают лучше, чем хорошие.

Так считает журналистка и блогер Роза Туманова. Она путешествовала по Украине автостопом. Во время путешествия делала проект "Сама себе журналистка": писала материалы и выкладывала их в интернет.

"Путешествовала, потому что хотела увидеть украинские города свежим взглядом. Я ничего о них не читала заранее, а сосредоточивалась на своих живых эмоциях.

Была в доме Василия Симоненко. Писала о секс-шопе. Писала о том, сколько стоит умереть. Для этого материала я даже сфотографировалась в гробу. Чувствовала себя там удобно", - рассказала Роза Туманова.

"Смерть - актуальная тема, которая не должна быть табуирована. Человек не знает, сколько проживет. К смерти должен быть готов постоянно. Это как считаться с реальностью. А люди боятся, и вылезают какие-то комплексы и страхи. Поэтому получила много негативных отзывов на свой поступок.

Революцию сексуальности украинцы еще не пережили. Они до сих пор не отошли от совковой табуированности

Также триггерит людей тема секс-шопа. Перед этим писала о Симоненко. Мне говорили: "Роза, у тебя то высоко, то низко". А почему секс - это низко? ХXІ век, а мы до сих пор боимся говорить о таких темах. На самом деле революцию сексуальности украинцы еще не пережили. Они до сих пор не отошли от совковой табуированности. Cмерть, секс и скандалы - это три вещи, которые люди любят читать в новостях, и о которых они боятся говорить", - сделала она вывод.

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По словам блогера, в наше время хорошие новости трудно найти.

"Но даже те положительные новости, которые находились, например: мы получили где-то золото, а где-то открыли месторождение, люди разоблачали. Тогда я сделала опрос: а вам нужны вообще положительные новости? Поняла, что на фоне негативных новостей людям кажется, что у них еще не все так плохо. И если читают хорошие новости, расстраиваются из-за своих неудач", - сказала Роза Туманова.

Отсутствие секса вредит не только здоровью, но и психике. На этом настаивает психотерапевт Сара Купер. Воздержания делает людей вялыми. Кроме того, им меньше хочется заниматься сексом.

Автор: Валерия Радзиевская
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