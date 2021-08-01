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Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ

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Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ
Алексей Кучеренко: жителей аварийного дома отселять без согласия - антиконституционно. Фото: volynnews.com

Законопроект, который позволяет отселять людей из "хрущевок" и сносить аварийный многоквартирный при условии согласия 75% жителей, подготовленный Министерством развития общин и территорий, нарушает конституционные права граждан.

А народные депутаты, которые разрабатывали эти нормы, недостаточно и не всесторонне изучили этот вопрос, сказал в комментарии Gazeta.ua бывший министр по вопросам ЖКХ Украины годах Алексей Кучеренко.

Отмечает: проблема комплексная. И предложения по ее решению в таком виде, как сейчас предлагают депутаты, снизив барьер согласия, - противозаконны. Потому противоречат Конституции Украины.

"Любой человек, если не захочет, остановится. Это конституционное ее право. Нельзя ничего взять и лишить права собственности. Они (авторы законопроекту. - Gazeta.ua) идут по ложному пути. И так, было предложено переселение - в том законе , который я еще разрабатывал в 2005 году, приняли его в 2006-м. Закон разрабатывался в госкомитете по вопросам ЖКХ. Переселение было заложено, и коэффициенты учтены. Но это все - на добровольных началах ", - говорит Кучеренко.

Предлагает действовать другим путем: наполнять содержанием конституционное понятие "общественные нужды". Выписывать механизм реализации, по которому, если дом будет доходить до аварийного состояния, жители будут обязаны продавать жилье по определенным образом высчитанной оценочной рыночной стоимости. Или - принимать решение о переселении.

Кроме того, по мнению Кучеренко, надо признать, что аварийные многоэтажки - проблема государства, а не владельцев приватизированного жилья. Противоположное определения утвердили в 2019 году в Министерстве развития общин и территорий, когда практически перевели проблему устаревшего жилого фонда на людей.

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"Главная беда всего этого движения, в 2019 году внедрили на законодательном уровне, государство к этому не имеет никакого отношения. Мол, это частная собственность жителей и пусть они хоть в братскую могилу ложатся, когда оно все рухнет", - говорит эксминистр ЖКХ .

Еще одной большой проблемой называет сих пор не принят Жилищный кодекс. В прошлом году президент Зеленский обещал, что дал задание Верховной Раде разработать Жилищный кодекс, но его до сих пор нет. По мнению эксперта, реновация или реконструкция старого жилого фонда, могла бы спасти ситуацию. Но, чтобы найти решение, надо признать, что это государственная проблема.

"Поэтому я предлагаю министру: нам надо разрабатывать государственную программу модернизации и реконструкции устаревшего жилого фонда. И в ее рамках прописывать правовое решение. Я убежден, что это - через механизм общественной потребности", - говорит Кучеренко.

Если дом доходит до аварийного состояния, появляются основания, чтобы через упомянутую норму принимать решения. Иначе, если дом разрушится, местной власти придется работать с последствиями, а также расселять жителей. А это - дополнительные хлопоты и большие затраты.

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Кроме того, даже при условии добровольного согласия на переселение из дома, на месте которого инвестор готов строить, жители разных регионов находятся в неравных условиях. Например, шансов переехать из аварийного дома в более комфортный у киевлян больше. Потому что больше шансов, что их участком заинтересуются потенциальные инвесторы. Зато в райцентре такая вероятность - мизерная.

"Чем жители условного райцентра Каменского, которые живут в трущобах, хуже киевлян? Им что, готовиться умирать в аварийных домах?" - задается риторическим вопросом эксперт.

Еще одно насущный вопрос - кто является собственником земли под многоквартирными домами.

"Оно записано в семейном кодексе, земельный участок под многоквартирным домом на праве общей совместной собственности принадлежит жителям. Но акт - у кого он есть? У меня, например, нет. То есть надо начинать с земли, потому что она на самом деле - главное", - подчеркнул Алексей Кучеренко.

В правительстве создали план по реконструкции районов. Прогнозируют, что если документ примут, снести "хрущевку" и построить на ее месте многоэтажку будет проще.
Министерство развития общин и территорий Украины подготовило законопроект, который снижает барьер согласия жителей на расселение и дальнейшее снос их дома со 100 до 75 процентов.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По законопроекту, сносу подлежат многоквартирные дома, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям, являются непригодными для проживания и реконструкция которых без сноса экономически неоправданной и может нанести вред жизни и здоровью людей.

Сносу предшествует предоставления владельцам квартир и нежилых помещений, расположенных в таком доме, других равноценных квартир или помещений.

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