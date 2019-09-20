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пятница, 20 сентября 2019 08:24

Любви нет преград: освобожденный моряк рассказал, как женился в российском СИЗО

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Любви нет преград: освобожденный моряк рассказал, как женился в российском СИЗО
Бывший пленник моряк Виктор Беспальченко и его жена Татьяна добились от российских властей разрешения на брак во время заключения. Фото: lb.ua

Бывший пленник моряк Виктор Беспальченко и его жена Татьяна добились бракосочетания во время заключения.

Это продолжалось несколько месяцев, пишет ukrinform.ua.

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Пара решила пожениться пол время суда в январе 2019 года.

"Потом начали бороться, чтобы это произошло, трудно было добиться, боролись месяца четыре, видимо. Все время преграды были какие-то, но добились своего. Любви не имеет преград", - говорит Беспальченко.

Пара поженилась 26 июня. Теперь планируют сыграть свадьбу.

26 июня в московском СИЗО "Лефортово" старший матрос буксира "Яны Капу" 31-летний Виктор Беспальченко женился на одесситка Татьяна Шевченко, 27 лет.

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