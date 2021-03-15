Любовь несовершеннолетних блоггеров: детский омбудсмен обратился в полицию

В Украине скандал из-за любви несовершеннолетних блоггеров. Фото: Сегодня

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать публикацию в соцсетях откровенных фотографий 8-летней украинской блогера Миланы М. и 13-летнего парня из России Паши П.

"Я обратился и в киберполицию, и в социальные службы с письмом по расследованию этих случаев, и после установления всех фактов, мы уже можем давать качество выводы", - чиновник рассказал в комментарии Общественному.

Публикация подобного откровенного контента с участием детей является аморальным и недопустимым.

"Как по мне, для 8-летней девочки и 13-летнего парня это - недопустимо, когда они пытаются всем показать, что они уже взрослые. Мало того, это сексуализированные поведение. В соответствии с возрастом этих детей, к их развитию, такая модель поведения недопустима, когда вы уже всем сообщаете, что вы пара, что вы живете вместе, что вот "мы сняли квартиру", "мы целуемся", "мы обнимаемся". И это очень провокационные материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на этих самых детей, но и на всю детскую аудиторию Украины ", - убежден омбудсмен.

Скорее всего, ведением страниц детей в соцсетях занимаются российские продюсеры.

"Исследуя то, каким образом это происходило, мы видим, что их ведут продюсеры из Москвы. И они часто туда ездят, и некоторые фото и видеоотчеты там и снимаются. Некоторые снимаются в Украине, но много видео, которые распространяются со страницы именно из Москвы. Это то, что удалось исследовать ", - рассказал чиновник.

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14 марта пользователи социальных сетей обратили внимание на двух несовершеннолетних блоггеров - 8-летней Миланы из Украины и 13-рочного Паши с РФ. В их аккаунтах активно публиковались фотографии и видео, на которых дети появлялись в откровенных позах, обнимались и целовались на камеру.