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воскресенье, 30 июня 2019 21:22

Ляшко сравнил события под Берестечком с заговором против Украины в ПАСЕ

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Ляшко сравнил события под Берестечком с заговором против Украины в ПАСЕ

Украинцев предали в ПАСЕ так же, как более 300 лет назад татары оставили один на один с врагом в битве под Берестечком.

Об этом заявил Олег Ляшко во время мероприятий по случаю 368-й годовщины Берестецкой битвы, передает пресс-служба Радикальной партии.

Политик с собратьями посетил молебен в селе Пляшева Ровенской области и вместе с предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополитом Епифанием помолился за погибших во всех войнах.

Признался, что для него эти места особенные, потому что его предки из рода Ляшко-Тарнавских участвовали в этой битве в составе Варвинской сотни Прилуцкого полка.

"Каждый год со своей командой мы приезжаем на эту землю, политую кровью украинцев, которая учит нас одному - надо защищать свою страну, как казаки в болоте под Берестечком стояли до последнего. В этой битве наше войско предал крымский хан так же, как Европа на прошлой неделе вернула Россию в ПАСЕ. Это должно стать для нас доказательством одного - украинцы должны надеяться только на свои силы, на свою армию, на свою экономику. И никто за нас не защитит страну, не вернет мир и наши территории", - подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ призвал украинцев объединиться, чтобы не дать промосковским силам сдать Украину Путину.

"Сегодня все "кремлевские голуби мира" рассказывают, как они хотят, чтобы в Украине как можно быстрее пришел мир. И, мол, единственный способ этого достичь - поднять руки и капитулировать. Капитуляция не принесет мира - она ​​приведет к унижению и поражения. Мы предлагаем идти к миру путем победы, а не поражения. Зато российский реванш не просто стучится в наши двери - он уже в нашем доме. Эта гидра хочет одного - забрать у украинцев землю, лишить украинского языка и протянуть промосковские силы к власти. Мы им не дадим этого сделать!", - заверил Ляшко.

Эти слова вызвали шквал аплодисментов людей. Благодарили Олега Ляшко за борьбу в ПАСЕ и просили защитить Украину от российского оккупанта.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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