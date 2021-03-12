Ляшко развеял миф о коронавирусе, на котором спекулируют организаторы похорон

Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в пакете. Фото: pexels.com

Умерших от коронавируса необязательно кремировать или хоронить в плотном пакете.

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Людей хоронят в плотном пакете только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела. При выполнении правил безопасного обращения с телами умерших проблем не должно возникать.

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"В реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти 7 кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, что только кремация умершего или захоронение только в плотном пакете", - подчеркнул Ляшко.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек. В Киеве зафиксировали 896 заражений в сутки. В Житомирской области насчитали больше - 1310 новых случаев инфицирования. Далее следуют Винницкая - 940, Одесская - 704, Львовская - 704, Киевская - 697 области.