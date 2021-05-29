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суббота, 29 мая 2021 17:24

Ляшко пообещал новые поставки Pfizer и AstraZeneca в июне

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Ляшко пообещал новые поставки Pfizer и AstraZeneca в июне
В июне планируют крупные поставки вакцин. Фото: Pexels

В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч доз закупленной за государственные средства вакцины Pfizer и 700 тыс. Препаратов AstraZeneca от механизма COVAX.

"До конца июня в стране точно должно быть 3,7 млн доз вакцины. Это с поставками пришедшими и с теми, что приходят. Как минимум. 500 тыс. доз CoronaVac развезли, 500 тыс. CoronaVac будет развезено на следующей неделе, то есть они завершили лабораторный контроль, 500 тыс. CoronaVac завершит лабораторный контроль 10-15 июня. Это полтора миллиона. Pfizer 473 тыс. по COVAX уже приехал, 473 тыс. доз ожидается на неделях после 7 июня. И 500 тыс. доз вакцины Pfizer - это первая поставка вакцины, закупленная, 117 приехало, потом еще 40 приехало, затем каждую неделю по 60 тыс. - то есть до конца июня. Это уже 3 млн. И 700 AstraZeneca, которую мы ожидаем от механизма COVAX. AstraZeneca вот-вот приедет", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Українська правда".

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Кроме 8 млн доз вакцин от COVAX и 34 млн доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин. Но деталей не сообщил.

Заявил, что подписал контракт с определенной особенностью. Сможет сообщить детали, когда его подтвердят.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было привито против коронавируса 16815 человек, из них 9785 - вакцинированы первой дозой, а 7030 человек - получили две дозы.

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29
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