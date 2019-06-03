Ляшко получил по лбу палкой от Мосийчука - СМИ

Нардеп Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
"Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но припухлость все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуация внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказал источник из партии "Стране".
Инцидент произошел около двух недель назад, перед выходом Мосийчука с РПЛ.
Мосийчук отрицает информацию о драке и отказывается озвучить причину выхода из партии из-за "внутреннего кодекас настоящего радикала".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы Мосийчук и Шахов устроили драку в прямом эфире
Год назад Игорь Мосийчук избил своей палкой политолога Александра Семченко. Драка произошла во время прямого эфира.
Перед тем так же в прямом эфире устроил драку с нардепом от партии "Наш край" Сергеем Шаховым.
Комментарии