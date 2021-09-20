Ляшко обнародовал статистику смертей от Covid-19 в условиях вакцинации

За последние сутки в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

Большинство украинцев, умерших от коронавирусной болезни, не были вакцинированы.

"Мы проанализировали, что происходит в Украине с 15 июня по 15 сентября: 92% госпитализированных с Covid-19 в наших больницах - это невакцинированные люди, а 99,2% летальных случаев - это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свои жизни", сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова".

Сейчас в Украине доступны 11 млн доз вакцины против коронавируса. Каждый желающий украинец может записаться на прививку любой вакциной.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирусом. Из них детей – 275, медработников – 22. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской области (218), Черновицкой (200), Одесской (182), Тернопольской (174) областях и Киеве (183). Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 350 646 человек. Умерли 54 919 пациентов, из них 44 – за последние сутки.