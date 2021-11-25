Ляшко объяснил, для чего в желтых зонах ужесточают карантин

Карантин усиливают, чтобы снять нагрузку на больницы. Фото: Reuters

В скором времени ужесточат карантин для невакцинированных граждан в желтых зонах.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в ходе брифинга 25 ноября.

"Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему. Ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полный курс вакцинации", - сказал он.

Новые правила карантина в Украине вступят в силу в зависимости от даты опубликования постановления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина

В желтых зонах посещать общественные учреждения можно будет только вакцинированным по крайней мере одной дозой или имеющим отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Работники должны быть вакцинированы.

Кабмин изменяет правила для желтой зоны карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Желтый сертификат действует 30 дней вместо 120. Сертификаты будут считывать через приложение "Дія", а не только визуально проверять наличие.