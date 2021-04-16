Ляшко назвал города, в которых сохраняется критическая ситуация с коронавирусом

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация. Фото: Reuters

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса.

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях, видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр", - сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает НВ.

Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц пациентами. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте. Во время проверок выявляют много нарушений.

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В целом по стране эпидситуация стабилизировалась, говорит Ляшко. Стабилизировалось количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила жесткий карантин до 4 мая. Все ослабление карантина должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований. Нарушителей будут закрывать тот же день.