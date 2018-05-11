"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями

Автор: Gazeta.ua Повреждения ему нанес правоохранитель резиновой дубинкой

Журналист Gazeta.ua Назарий Мазилюк, пострадавший во время потасовки, в четверг 10 мая, между националистами и полицией возле имения Сергея Левочкина, был госпитализирован. Врачи в обуховской больнице наложили ему на голове три шва.

По словам журналиста, повреждения ему нанес правоохранитель резиновой дубинкой.

"Я снимал спор активиста "Нацкорпуса" с представителем службы правопорядка. Внезапно националисты начали двигаться в сторону бойцов в спецформе (на силовиках не было опознавательных знаков, жетонов и номеров на шлемах. - ред.), которые начали вести себя очень агрессивно. Без разбора начали бить всех дубинками. От первого удара резиновой дубинкой я прикрылся рукой, сразу за ним последовал второй прямо по голове. Рядом со мной стоял оператор телеканала "24", его правоохранители повалили с ног. Затем кто-то применил слезоточивый газ и я постарался выбраться оттуда ", - рассказал Назарий.

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Первую помощь журналисту оказал фотокорреспондент издания LB.ua. После этого Мазилюк вызвал "скорую", и обратился в полицию чтобы написать заявление.

В больнице Назария осмотрели и зашили рану. После этого, для составления протокола прибыли следователи Обуховского отдела полиции.

Представитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН сообщил, что полиция выясняет, было ли у журналиста редакционное задание.

Автор: Gazeta.ua Назарий Мазилюк получив первую помощь ждет скорую

"Митингующие пытались попасть на территорию дома. Им правоохранители помешали. В результате того, что журналисты пытались попасть между митингующими и правоохранителями, один журналист получил телесные повреждения ", - сказал он

По словам Жуковича, после сбора объяснений правоохранители смогут дать соответствующую квалификации этому событию.

Частью четвертой статьи 45 закона о Национальной полиции правоохранителям запрещено: "наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот".

Часть вторая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение журналисту легких или средней тяжести телесных повреждений с целью препятствования его деятельности наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Несколько сотен активистов Нацкорпуса приехали пикетировать здание заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина. Об акции активисты предупреждали накануне. Причина - скандальный концерт на телеканале "Интер", совладельцем которого является Левочкин