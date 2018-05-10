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четверг, 10 мая 2018 20:42

Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"

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Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по &quot;Интеру&quot;
Телеканал "Интер" надо закрыть, говорят в президентской фракции. Фото: Facebook

Телеканал "Интер" надо закрыть. Для этого нужно политическое, волевое решение.

Об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко в эфире телеканала "Прямий"

"В таких случаях напоминаю ситуацию, которая была в Британии, когда та начала воевать с Германией. Там выходила фашистская газета. Тогда в обществе несколько недель происходила дискуссия: свобода слова и так далее. Пока не было принято просто политическое, волевое решение, назовем его волюнтаристское, закрыть эту газету. Потому что во время войны с Германией, нельзя иметь фашистских газет в Британии", - напомнил он.

В британском обществе несколько недель обсуждали: свобода слова и так далее. Потом взяли и закрыли фашистскую газету

"Нужно просто найти политическое решение и закрыть телеканал "Интер". Ничего страшного в этом нет.

Вопрос скандалов с Европой, свободой слова затухнут ровно на третий день. Никаких проблем с этим не будет. Лицензию этому телеканалу не нужно продолжать. Телеканал надо закрыть и все", - заявил нардеп.

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Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками".

Соответствующее видео появилось в сети.

В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".

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