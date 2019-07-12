Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне

Частичное лунное затмение можно будет наблюдать в Европе, Азии (кроме северо-восточной части России), Южной Америке, Африке, Антарктиде и Австралии. Фото: 24tv.ua

В ночь на 17 июля будем иметь лунное затмение. За день до него не следует начинать ничего нового. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Желательно что-то ломать. Разрушайте постройки, которые загромождают место на вашем дворе, готовте дом к ремонту, - говорит Максимова. - Люди будут реагировать неадекватно даже на малейшие внешние раздражители. Страхи и тревожные сны могут истощать".

Астролог советует не принимать окончательных решений. Впоследствии их все равно придется пересматривать.

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"Воздержитесь от приобретения и ремонта компьютеров. Не спешите признаваться в любви и выяснять отношения с партнерами. С любимыми будете говорить на разных языках. Не стоит надеетесь договориться о чем-то. Будет полнолуние. Трудно этот день будут переносить люди с мигренями и психическими заболеваниями. Не оставляйте наедине людей, которые находятся в депрессии, нуждаются в поддержке и помощи", - говорит астролог.

По словам астролога, даже очень спокойные знакомые могут вести себя нервно.

"Суета многих будет выводить из себя, - рассказывает Максимова. - Трудно будет повлиять на ситуацию. Лучше смириться и найти общий язык. Не угрожайте и не давите на детей и любимых. Они могут обидеться и уйти из дома. Сохранить финансовую самостоятельность не удается. Проблема не в отсутствии денег, а в неправильном распределении. Не допускайте травм головы", - советует Максимова.

Показали невероятные фото полного солнечного затмения, которое произошло 2 июля.