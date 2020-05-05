Лукашенко пригласил на 9 мая всех глав постсоветских стран

Лукашенко приглашает праздновать 9 мая в Беларуси. Фото: president.gov

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы всех глав постсоветских стран.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза приехать в Минск", - заявил он, передает Sputnik.by.

Лукашенко считает, что правильно было бы собраться именно в Беларуси.

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"Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это наиболее пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул он.

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять парад 9 мая.