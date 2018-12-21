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суббота, 22 декабря 2018 10:40

Луганская ОГА и "Укринком" будут поддерживать развитие бизнеса в области

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Луганская ОГА и &quot;Укринком&quot; будут поддерживать развитие бизнеса в области
Луганская ОГА и "Укринком" подписали меморандум о сотрудничестве. Фото: Dengi.ua

Луганская областная администрация и ПАО "Украинская инновационная компания" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали директор Департамента экономического развития, торговли и туризма Луганской ОГА Сергей Медведчук и председатель правления ПАО "Укринком" Алла Ильюченко, сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

По информации пресс-службы, цель документа – создание благоприятных условий для развития бизнес среды в Луганской области, расширение доступа социально незащищенных слоев населения к социальным программам.

"В рамках Меморандума стороны будут оказывать друг другу консультации, информационную поддержку, участвовать в мероприятиях, проектах и ​​программах. В частности, будут проводиться аналитические работы по вопросам социально-экономической ситуации в области, подготовка совместных научных и информационно-аналитических материалов, консультации по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса", - отмечается в сообщении Луганской ОГА.

Напомним, ранее в интервью "Украинским новостям" владелец компании "Укринком" Владимир Клименко заявлял, что компания была зарегистрирована в Северодонецке, поскольку намерена участвовать в развитии региона либо в качестве финансовой компании, либо в качестве банковской структуры, если акционеры смогут получить банковскую лицензию.

"Наша идея была в том, чтобы работать, как банковская структура на Донбассе, чтобы помогать восстановлению этого региона, когда оккупанты его покинут. Мы бы даже пригласили областную администрацию в акционеры этого банка, чтобы все было прозрачно и под контролем", - отметил он.

Как сообщалось, в конце 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) признал неплатежеспособным "Укринбанк". Вскоре Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел в учреждение временную администрацию. Акционеры "Укринбанка" стали одними из немногих, кто успешно оспорил эти действия регулятора и Фонда в суде.

Несмотря на то, что в законодательстве нет механизма возвращения ликвидируемых финучреждений к жизни, "Укринбанк" сумел восстановить работу, как небанковское учреждение, изменив название на "Украинскую инновационную компанию" (Укринком) и юридический адрес – на город Северодонецк Луганской области. Правомерность этих действий также подтверждена судом.

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22
декабря

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