Лоукостер Ryanair назвал дату возобновления полетов

Сейчас авиакомпания из-за пандемии осуществляет ежедневно только 30 рейсов. Фото: Facebook Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля.

Это покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса через коронавирус, сообщили в компании.

Экипаж самолета и пассажиров обяжут носить медицинские маски на борту. Также бортовое обслуживание ограничат раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

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Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Также сделают все необходимое, чтобы избежать очередей в туалет.

С середины марта, когда вступили в силу ограничения на полеты в связи с пандемией Covid-19, Ryanair осуществляет ежедневно только 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и Европой.

"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения коронавируса", - написали в пресс-релизе авиакомпании.

Акции Ryanair добавляют 2,3% на торгах во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 38%.

Полноценное международное авиасообщение в течение этого лета в Украине не возобновится. Такой прогноз высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, начнут только осторожно возвращать внутреннее авиасообщение.