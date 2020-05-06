Смогут ли украинцы летать летом за границу

Министр прогнозирует, что летом международное авиасообщение не возобновится полностью. Фото: pixabay

Полноценное международное авиасообщение в течение этого лета в Украине не возобновится.

Такой прогноз высказал глава МИД Дмитрий Кулеба в "Сніданку з 1+1", передает "Українська правда".

По его словам, начнут только осторожно возвращать внутреннее авиасообщение.

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"С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать ... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - сказал министр.

Пока украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

С 1 июля 2020 года авиакомпания Wizz Air открывает новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого. Лоукостер разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины. Новая база во Львове станет второй базой Wizz Air в стране.