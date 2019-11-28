Логотип Евровидения 2020 создали из флагов

Фото: eurovision.tv

В логотипе Евровидения-2020 использовали изображения стран, участвующих в следующем песенном конкурсе.

Новое лого представили на официальном сайте Евровидения.

Дизайн символизирует празднование 65-летия Евровидения, которое состоится в нидерландском городе Роттердам в мае.

Логотип - это абстрактное изображение цветов флага 41 страны, участвующих в 2020 году, в порядке их первого участия. Дизайн перекликается с идеей логотипа предыдущего песенного конкурса "Евровидение", который проводился в Нидерландах.

"Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим. Первый конкурс песни Евровидение был открыт Нидерландами в 1956 году, следовательно, хронология начинается с цветов голландского флага", - рассказал Сиет Беккер, исполнительный продюсер события песенного конкурса Евровидение-2020.

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"Мы очень довольны произведением искусства для Евровидения-2020, который идеально отмечает наше 65-летнее наследие. Впечатляющий дизайн также охватывает современные ценности разнообразия и инклюзивности и прекрасно дополняет нынешний лозунг "Open Up", - отметил Джон Ола Сэнд, исполнительный руководитель Евровидения в Европейском радиовещательном союзе (EBU).

В конкурсе художественных работ, в котором приняли участие 11 голландских агентств, победила агентство "CLEVER ° FRANKE", которая разработала эмблему с помощью собственного программного обеспечения.

Венгрия отказалась от участия в Евровидение-2020 в Нидерландах за "чрезмерную гомосексуальность".