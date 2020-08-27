Литва призывает включить Лукашенко в санкционный список ЕС

Линкявичус назвал несерьезной реакцией план нового санкционного списка ЕС. Фото: "Радио Свобода"

Лукашенко должны включить в новый санкционный список Евросоюза. Санкции же в отношении белорусских чиновников, причастных к насилию, нарушению прав человека, репрессиям и фальсификации выборов, должны быть более масштабными и существенными.

Об этом в четверг в Берлине заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает Укринформ.

"Он был подвергнут санкциям в прошлый раз. Сейчас он завел свою страну в тупик и политически, и морально", - отметил литовский министр.

Линкявичус также назвал несерьезной реакцией план нового санкционного списка, в который должны были включить около 15-20 белорусских чиновников.

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Главы государств ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят в отношении отдельных должностных лиц режима Лукашенко, причастных к репрессиям и фальсификациям выборов. Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Европейский Союз может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия в отношении протестующих. Лукашенко в список пока не включили.