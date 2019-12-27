Льготы за коммуналку можно будет монетизировать без ограничений

Правительство отменило ограничения монетизации льгот за коммуналку. Фото: tsn.ua

В Украине отменили ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. Решение было принято на заседании Кабмина.

Теперь с 1 января 2020 каждый льготник может перейти на наличную форму выплат.

Информация об этом появилась сегодня в Telegram-канале Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории Украинская смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - написал Гончарук.

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Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. В результате цена на отопление должна снизиться на 30%.