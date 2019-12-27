Первый город пересмотрел тарифы на тепло

Цена на отопление должна снизиться на 30%. Фото: vsim.ua

Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. В результате цена на отопление должна снизиться на 30%.

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"Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабинет министров принял решение, которое позволяет местным властям уменьшить стоимость отопления для граждан до 30%. Платежки за декабрь уже могут быть по новому расчету. Местное самоуправление должно провести соответствующие перерасчеты.