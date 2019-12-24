Стоимость отопления для украинцев может снизиться

Кабинет министров принял решение, которое позволяет местным властям уменьшить стоимость отопления для граждан до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на Совете развития общин и территорий.

Он пояснил, что сейчас стоимость отопления состоит из цены газа умноженной на 75%, расходов на транспортировку и налогов.

"Если газ подешевел на 30 процентов, как минимум на 75 процентов это должно переместиться в тариф", - отметил глава правительства.

Он добавил, что платежки за декабрь уже могут быть по новому расчету. И поручил органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

"На уровне правительства сегодня приняли постановления, которые позволяют вам на местах учесть рыночную цену на газ", - сказал Гончарук, добавив, что это не обязательство, а право местной власти.

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13 декабря 2019 года в Донецкой обл. суд обязал коммунальное предприятие вернуть потребителю переплату за газ, тепло и горячую воду. Это стало причиной завышенных коммунальных тарифов, которые действовали с мая 2016-го.