Lexus, Rolex и валюта - сколько Степанов заработал за год пандемии

Наличными министр сохраняет €11 300 и 160 тыс. грн. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2020 года заработал 497 527 грн.

Он получил доход по официальному месту работы и проценты из Сбербанка. Об этом говорится в декларации, которую недавно опубликовал Степанов на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В собственности министра есть квартира в Киеве площадью 340,9 м.кв., 3 дорогих часов - Rolex, Breguet, Piaget. Зато его жена Наталья имеет машиноместо в Киеве, 4 часов, картины и ювелирные изделия.

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Также женщина обладает двумя авто - Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016, а Степанову принадлежат Land Rover Range Rover 2014 и Lexus LX470 2005.

Наталья за прошлый год заработала 988 840 грн. Она занималась предпринимательской деятельностью и получала проценты из банков.

Наличными министр сохраняет €11 300 и 160 тыс. грн, его жена - $27 тыс. На банковском счету Степанова более $665 тыс., а у Натальи - до 2 млн грн и более $240 тыс.

Мэр Львова Андрей Садовой в 2020 году заработал 694 992 грн. А совокупный доход его жены в прошлом году составил почти 6 млн грн.