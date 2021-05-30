Летом карантинные ограничения могут ослабить - Ляшко

По словам главы Минздрава, уже есть "карантинная усталость". Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Об этом Ляшко сказал в интервью ТСН.

Он добавил, что нужно искать "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ради концертов и культурных мероприятий могут ослабить карантин

"Уже есть карантинная и пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть открыть, сделать определенные послабления", - сказал Ляшко.

Кабинет министров планирует изменить адаптивный карантин. Пересмотрят индикаторы зеленой зоны.