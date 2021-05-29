В Украине изменят правила адаптивного карантина

Добавлять области в зеленую зону будут по-новому. Фото: Pexels

Кабинет министров планирует изменить адаптивный карантин.

Пересмотрят индикаторы зеленой зоны, сказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНІАН.

Сейчас к зеленой зоне можно включать только регионы, а не всю страну. Но Европейский союз накануне изменил правила определения стран, граждане которых могут ездить в ЕС без ограничений.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о зеленой зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в зеленую зону, это означает, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - отметил Ляшко.

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Также в новом постановлении зафиксируют перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов.

В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч доз закупленной за государственные средства вакцины Pfizer и 700 тыс. препаратов AstraZeneca от механизма COVAX.