В Украине изменят правила адаптивного карантина

Кабинет министров планирует изменить адаптивный карантин.
Пересмотрят индикаторы зеленой зоны, сказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНІАН.
Сейчас к зеленой зоне можно включать только регионы, а не всю страну. Но Европейский союз накануне изменил правила определения стран, граждане которых могут ездить в ЕС без ограничений.
"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о зеленой зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в зеленую зону, это означает, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - отметил Ляшко.
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Также в новом постановлении зафиксируют перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов.
В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч доз закупленной за государственные средства вакцины Pfizer и 700 тыс. препаратов AstraZeneca от механизма COVAX.
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