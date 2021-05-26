Летом для водителей будут действовать новые правила

В Украине будут контролировать движение грузовиков. Фото: pixabay.com

С 1 июня в Украине будут действовать ежегодные ограничения движения грузовиков в дневное время. Это делают, чтобы сохранить дороги общего пользования.

Исключением является авто, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных, птицу или, если перевозка, связанна с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает Укравтодор.

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Движение ограничат днем при температуре воздуха выше 28°С.

"Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

Соблюдают ли водители сезонных ограничений и весовых параметров будут проверять территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения полиции.

Укравтодор опубликовал планы на год по ремонту дорог. В частности, в ведомстве собираются восстановить 250 км приграничных путей, что на 100 км больше, чем в 2020-м. В общем до 2023 года в рамках президентской программы "Большое строительство" сделают 600 км автодорог, ведущих к пунктам пропуска.