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вторник, 01 июня 2021 09:50

Лето пришло и Карпаты замело снегом - атмосферное фото

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Сегодня, в первый день лета, высокогорья Карпат снова замело снегом, а температура опустилась ниже нуля.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 метров за секунду. Температура утром составляла 1 градус ниже ноля", - сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Как подтверждение спасатели опубликовали фото заснеженных гор. На снимке видно, что все вокруг белое, а горизонт невозможно разглядеть или через густой туман, или метель.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112
  Карпаты покрыло снегом
Карпаты покрыло снегом

Первая декада июня будет слишком холодная. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°С, в южных областях +22°С. При этом пойдет дождь. Сначала мокрую погоду ждем на Западе и Северо-Западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На Востоке и Юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм.

Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет.

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июня

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