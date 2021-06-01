Лето пришло и Карпаты замело снегом - атмосферное фото

Сегодня, в первый день лета, высокогорья Карпат снова замело снегом, а температура опустилась ниже нуля.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 метров за секунду. Температура утром составляла 1 градус ниже ноля", - сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый день лета удивит погодой. Где похолодает

Как подтверждение спасатели опубликовали фото заснеженных гор. На снимке видно, что все вокруг белое, а горизонт невозможно разглядеть или через густой туман, или метель.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Карпаты покрыло снегом

Первая декада июня будет слишком холодная. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°С, в южных областях +22°С. При этом пойдет дождь. Сначала мокрую погоду ждем на Западе и Северо-Западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На Востоке и Юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм. Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет.