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четверг, 27 мая 2021 14:27

Июнь разочарует украинцев погодой

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Июнь разочарует украинцев погодой
В июне будет прохладно и дождливо. Фото: pixabay.com

Июнь будет прохладным. Средняя температура составит +25°C. Почти весь месяц будет лить дождь.

В этом году июнь напомнит май, рассказала Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Первая декада месяца будет слишком холодной. Столбики термометров будут держаться на уровне 15-20 градусов тепла, в южных областях плюс 22 градусов. При этом будет идти дождь. Сначала мокрую погоду ждем на Западе и Северо-Западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На Востоке и Юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 миллиметров осадков, в горах - 120-170 миллиметров. Это норма для июня", - пояснила синоптик.

Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет.

"Средняя температура не будет подниматься выше 25 градусов тепла. Разве в отдельные дни возможны 30 градусов, на Юге и Востоке немного выше. В общем такая температура нормальная для первого месяца лета. Это только несколько лет была жара в июне. Считали аномалией" - говорила голени.

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Есть примета: если 24 мая на Мокия Мокрого идет дождь, то лето будет мокрое. Так и произойдет, заметил народный синоптик Леонид Горбань:

"Осадки прогнозирую 2, 3, 6, 7, 17, 18, 24, 26 и 30 июня. Первые пять дней месяца воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. 6-7 июня будет жара в 28-32 градуса. Но это только на пару дней, потом опять похолодает. 16-17 июня днем ​​будет до плюс 21 градуса, а ночью - не более 12. В 20-х числах снова будет потепление, а затем снижение температуры. В последние дни июня воздух прогреется до 28-30 градусов тепла".

27 мая погода в Украине выдастся теплой, а в некоторых регионах даже жаркой. Южный ветер будет достигать 5-10 м/с. При этом часть областей охватят майские дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. Осадки ждут часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там будет достигать +21...26°С.

Автор: Анна Орел
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27
мая

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