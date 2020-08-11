Летний звездопад в середине августа: где лучше будет видно

В небе можно будет наблюдать метеорный поток, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея. Фото https://unsplash.com

В ночь с 11 на 12 августа в небе можно будет наблюдать метеорный поток, ежегодно появляющийся со стороны созвездия Персея. Лучше всего поток будет видно до конца недели.

Ежегодно с конца июля до середины августа в ночном небе Земли можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Метеорный поток еще называют звездным дождем. В этом году скорость потока Персеиды составит 30-40 единиц в час. Об этом сообщает Новое время.

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Поток видно практически во всех регионах Северного полушария Земли, и лучше искать наиболее чистое ночное небо. Специалисты также предлагают в эти дни уехать как можно дальше от городских огней и найти место с наиболее темным и чистым небом. В NASA также советуют фотографам экспериментировать: больше зависит от выдержки или скорости затвора - на максимальных значениях можно отобразить не только метеоры, но и полосы от передвижения звезд.

18-19 июля не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.