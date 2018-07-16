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понедельник, 16 июля 2018 07:31

Летние дожди и грозы открывают новую неделю

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Летние дожди и грозы открывают новую неделю
16 июля самая высокая температура днем ​​была 35,9 ° в 1931г., самая низкая ночью 7,8 ° в 1902г.

В понедельник погоду в Украине будет определять влажная и прогрета воздушная масса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременные дожди, местами грозы по всей территории Украины. Только в большинстве южных областей без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, днем ​​21-26 °. В южных областях ночью 16-21 °, днем ​​25-30 °.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 °, днем ​​23-25 ​​°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июля самая высокая температура днем ​​была 35,9 ° в 1931г., Самая низкая ночью 7,8 ° в 1902г.

На 17 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы.

В северных, Ровенской, Волынской областях местами сильные дожди. В южной части без осадков.

Ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, днем ​​20-25 °. В южных, восточных, Днепропетровской областях ночью 16-21 °, днем ​​25-30 °.

Рози Хантингтон-Уайтли была замечена в Лос-Анджелесе в легком топе, под которым не было белья. Например невесты Стэтхэма, а именно прогулкам без нижнего белья в жаркую погоду, следуют ее коллеги супермодели.

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Дата
16
июля

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