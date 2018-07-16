Летние дожди и грозы открывают новую неделю

В понедельник погоду в Украине будет определять влажная и прогрета воздушная масса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кратковременные дожди, местами грозы по всей территории Украины. Только в большинстве южных областей без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, днем 21-26 °. В южных областях ночью 16-21 °, днем 25-30 °.
В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 °, днем 23-25 °.
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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была 35,9 ° в 1931г., Самая низкая ночью 7,8 ° в 1902г.
На 17 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы.
В северных, Ровенской, Волынской областях местами сильные дожди. В южной части без осадков.
Ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, днем 20-25 °. В южных, восточных, Днепропетровской областях ночью 16-21 °, днем 25-30 °.
Рози Хантингтон-Уайтли была замечена в Лос-Анджелесе в легком топе, под которым не было белья. Например невесты Стэтхэма, а именно прогулкам без нижнего белья в жаркую погоду, следуют ее коллеги супермодели.
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