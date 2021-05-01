Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести войска от общей границы

Ппрезиденти висловили впевненість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації. Фото: Reuters

Президент Кыргызстана Садир Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры.

Стороны обсудили прекращения огня и отвода военных от границы. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

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Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы.

В пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.

28 апреля между жителями приграничных сел в районе спорного водораспределительного пункта Главный произошло столкновение, они забрасывали друг друга камнями. 29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о стрельбе между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов для взятия водозабора под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первой огонь открыла киргизская сторона. 29 апреля, представители стран договорились решить текущий конфликт на границе дипломатическим путем.