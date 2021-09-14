Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев

Kyivstoner в центре Киева дал интервью двум российским журналистам из Челябинска и шепотом скандировал слово "Россия". Фото: скриншот с видео

Рэпер из Киева Kyivstoner, настоящее имя Альберт Васильев, попал в скандал. Исполнитель в центре столицы шепотом скандировал слово "Россия", общаясь с журналистами из Челябинска, РФ.

Реакцию на это опубликовал общественный активист Сергей Стерненко в YouТube.

"Пацаны, братва. Вы приехали. Гости из Челябинска...", - сказал Васильев двум гражданам РФ.

Стерненко напомнил, что у Васильева много друзей из России. В частности, скандальный рэпер, который отрицает оккупацию Крыма, Баста. Он же Василий Вакуленко.

Васильев неоднократно рассказывал, что он "вне политики".

"Когда говорят, что они вне политики, то это означает только одно. Что им совершенно безразлично, плевать на всех наших защитников, которые отдали свою жизнь, чтобы эти все, которые вне политики, могли обниматься с россиянами, давать интервью и рассказывать, как они вне политики", - подчеркнул Стерненко.

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По информации активиста, Kyivstoner, кроме украинского гражданства, имеет еще американское.

"Но я не понимаю, зачем он стал гражданином Соединенных Штатов. Зачем ему паспорт с плохой Америки, если он так сильно любит Россию и постоянно туда катается. Он настолько часто бывает в России, что его уже стоило называть не Kyivstonerом, а moskvastoneroм", - сказал Стерненко.

В Instagram в частной переписке с одним из пользователей рэпер поинтересовался, почему видеться с русскими и скандировать "Россия" - преступление.

"Потому что у нас идет война уже восемь лет", - отметили Васильеву в ответ.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.