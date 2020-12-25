"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП

95 квартал высмеял предпринимателей. Фото: 1+1

Комики "Квартала 95" высмеяли митинг ФЛП возле дворца "Украина". Там проходил концерт "Квартала".

Степан Казанин в выпуске программы "Чисто News" назвал акцию ФЛП "концертом", а ведущая Ирина Сопонару фактически обвинила их в том, что митинг был проплаченным.

"Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский", - сказала она.

Казанин еще пошутил, что впервые за историю "Квартала" людей на улице было больше, чем в зале, потому что во дворце через карантинные мероприятия зрители занимали лишь половину мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Карантинная" помощь ФЛП: деньги получили уже более 280 тыс. человек

Напомним, часть ФЛП и наемных работников, которым усиления карантина обещали 8 тыс. грн, получили отказ в финансовой помощи.