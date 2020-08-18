Кузьме Скрябину посвятили мурал

Фото: Даниил Орлов

Мурал с изображением Кузьмы Скрябина открыли в Черкассах на доме №60 по улице Байды Вишневецкого. Стенопись приурочили к 52-летию Андрея Кузьменко. Авторами идеи стали члены общественной организации "Протекторат" и жители дома.

"Я живу в этом доме. Он расположен в центре города. Одна стена глухая, размером в 60 квадратных метра. Уличные рисунки всегда украшают город. Поэтому возникла идея с муралом Андрея Кузьменко. Он был хорошим человеком. Идея согласована с его женой. Во время работы над проектом я нашел много новых друзей, убедился в старых. Спасибо всем, кто нам помогал средствами, кто воду привозил, покупал краску, кто предоставил цветы и деревья. В этом сила - в объединении людей", - отмечает организатор проекта черкасчанин Антон Севастьянов.

Мурал создали за 3 дня. Над ним работали, в частности главный художник Игорь Новиков и выпускник Черкасского физико-математического факультета Даниил Орлов.

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"Мы с Игорем рисовали на разных фестивалях и локациях. Для меня это хобби, которым занимаюсь 5 лет. Оно привлекает процессом и результатом. Реакция прохожих о мурале Скрябина была только положительной", - говорит Даниил.

На создание мурала ушло 20 тыс. грн. Их собрали энтузиасты. Рядом с муралом посадили березы и обустроили клумбу с цветами. На открытии стенописи мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предложил Антону Севастьянову и команде создать в будущем мурал на стене дома напротив городского ЗАГСа.

В Киеве 17 августа по улице Порика 7-9 установили памятный знак в одноименном сквере в честь Андрея Кузьменко, фронтмена группы "Скрябин".