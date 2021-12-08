Курсирование транспорта под угрозой: в Украину надвигается непогода

В четверг, 9 декабря, синоптики предупредили водителей и пешеходов Украины об опасных метеоявлениях.

В северных, Винницкой и Черкасской областях изморозь. На дорогах западных и северных областей гололедица, сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram

Из-за гололеда в этих областях и Киеве объявили желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам", - предупредили спасатели.

Автор: Патрульная полиция Киева Советы водителям и пешеходам во время гололеда

В столице утром 9 декабря также ожидается туман, видимость 200-500 м. Первый уровень опасности, желтый.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге", - сообщила пресс-служба КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ненастье порвало самый большой государственный флаг Украины

В Карпатах 8 декабря насыпало почти полметра снега. Видимость была ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.