В Карпатах выпало почти полметра снега

В Карпатах насыпало почти полметра снега.

На станции Пожижевская в Ивано-Франковской области выпало 45 см снега, сообщил руководитель областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает "Укринформ".

"В Яремче высота снежного покрова по состоянию на 8:00 составила 24 см, в Коломые – 20 см, в Ивано-Франковске – 13 см, на метеостанции "Долина" насыпало 23 см снега", - говорится в сообщении.

Фото: Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии

Пожижевская - одна из вершин украинских Карпат. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота составляет 1822 м. На высоте около 1,5 тыс. м на западных склонах долины у верхней границы леса с 1899 года действует метеостанция, которая в связи с особенностями рельефа выполняет роль снеголавинной.

Станцию спасателей на вершине горы Поп Иван Черногорский также засыпало снегом.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван облачно. Видимость ограничена до 50 м. Ветер западной 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.

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8 декабря в Украине продолжат ухудшаться погодные условия. Из-за гололеда на дорогах объявили желтый уровень опасности. Украинцам также советуют сегодня воздержаться от походов на высокогорье в связи со снегопадами и метелями. В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.