В Карпатах выпало почти полметра снега

 
Ексклюзивы
1/5
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 153
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 225
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 378
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1782
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1908
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1242
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 963
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2250
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2826
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7488
Фото
Все фото
3
14
5
4
5
В Карпатах выпало почти полметра снега
В Карпатах выпало почти полметра снега
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3222
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5661
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1233
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3888
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 774
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 11:54

В Карпатах выпало почти полметра снега
3

  Комментировать

В Карпатах насыпало почти полметра снега.

На станции Пожижевская в Ивано-Франковской области выпало 45 см снега, сообщил руководитель областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает "Укринформ".

"В Яремче высота снежного покрова по состоянию на 8:00 составила 24 см, в Коломые – 20 см, в Ивано-Франковске – 13 см, на метеостанции "Долина" насыпало 23 см снега", - говорится в сообщении.

Снеголавинная станция Пожижевская заработала в 1976 году
Фото: Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии

Пожижевская - одна из вершин украинских Карпат. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота составляет 1822 м. На высоте около 1,5 тыс. м на западных склонах долины у верхней границы леса с 1899 года действует метеостанция, которая в связи с особенностями рельефа выполняет роль снеголавинной.

Станцию спасателей на вершине горы Поп Иван Черногорский также засыпало снегом.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван облачно. Видимость ограничена до 50 м. Ветер западной 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циклон принесет в Украину мокрый снег и ледяные дожди

8 декабря в Украине продолжат ухудшаться погодные условия. Из-за гололеда на дорогах объявили желтый уровень опасности.

Украинцам также советуют сегодня воздержаться от походов на высокогорье в связи со снегопадами и метелями. В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Карпатах выпало почти полметра снега». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 42356
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13752
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9684
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 7641
&quot;По-русски разговаривай. Ты что, хамло?&quot;: таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 4 Просмотров: 7587
Общество
Коломойский больше не член наблюдательной рады "1+1"
Коломойский больше не член наблюдательной рады "1+1"
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
14
 Просмотров: 153
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 342
Польша вводит новые правила въезда в страну
Польша вводит новые правила въезда в страну Просмотров: 522
Свыше 9 тыс. Covid-случаев и 450 смертей: какие регионы "лидируют"
Свыше 9 тыс. Covid-случаев и 450 смертей: какие регионы "лидируют" Просмотров: 963
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 57769
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть