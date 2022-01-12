Курсирование транспорта под угрозой: на Украину надвигается непогода

В среду, 12 января, на территории Украины прогнозируют опасные метеявления.
Ожидаются гололедица, сообщила пресс-служба ДСНС.
Из-за непогоды объявили первый уровень опасности, желтый.
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"12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица. В Киевской области и в столице 12 января на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Советы пешеходам во время гололедицы:
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов. Двигайте руками в такт ходьбы, чтобы лучше удерживать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести, а водитель вовремя не затормозить;
- ходите не спеша, слегка расслабьте ноги и слегка согните их в коленях, ступая на всю подошву;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Советы водителям:
- соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманки.
Зима 2021-2022-го в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.
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