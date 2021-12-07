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вторник, 07 декабря 2021 19:46

Курсант, выживший в авиакатастрофе под Чугуевым, получил квартиру

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Курсант, выживший в авиакатастрофе под Чугуевым, получил квартиру
Золочевский получил квартиру в Харькове. Фото: "Суспільне Харків"

Курсант Харьковского национального университета Вячеслав Золочевский ко Дню Вооруженных сил Украины получил жилье.

Он выжил в авиакатастрофе под Чугуевом 25 сентября 2020, передает "Суспільне".

Золочевскому передали квартиру в Харькове, сказала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. Документы на квартиру и ключи вручили Золочевскому в Харьковской облгосадминистрации. Квартиру с ремонтом приобрели на средства городского бюджета. Мероприятие решили не делать публичным.

"Я знаю точно, что 100 кв. м квартира, насколько я поняла. Он очень доволен. Слава Богу, что человек получил квартиру от государства", - сказала Егорова-Луценко.

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Сам Золочевский не ответил на сообщение журналистов. Его мама Ирина Золочевская сказала, что видела документы на квартиру. Но в ней еще не было.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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