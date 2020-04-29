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среда, 29 апреля 2020 08:21

Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка

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Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка
Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк завершено. Фото: facebook.com/Вирослав Цюпьяк

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк преждевременно передали в суд, чтобы "слить".

Основные доводы, которые были бы определяющими для обвинительного приговора - не собраны. Поэтому мы можем не узнать, кто заказал Екатерину Гандзюк. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка, передает "24 канал".

"Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведена. И большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вышла под Офис президента", - заявил Рябошапка.

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По его словам, поспешность передачи дела в суд может привести к серьезным последствиям.

"Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдательными - и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является попыткой слить уголовное производство. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", - предупредил бывший генпрокурор.

Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Об этом сообщили 27 апреля. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.

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