Кто празднует именины на Пасху 2 мая

2 мая именины отмечают Агафангел, Георгий, Иван, Никифор и Семен. Фото: unsplash.com

2 мая поздравляют с Днем Ангела людей, носящих имя Агафангел, Георгий, Иван, Никифор и Семен.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, что особенно уместно, если вы выбираете, как назвать ребенка.

Имя Агафангел распространено среди священнослужителей. Имеет древнегреческое происхождение от имени Агатангелос, состоящий из двух корней: "агат" - добрый, хороший и "ангелос" - вестник.

Имя Георгий происходит от древнегреческих слов gē, "земля" и ergon, "работа", поэтому означает "земледелец". Владелец имени - спокойный и рассудительный, умеет выслушать собеседника, и сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. Тщательно и серьезно относится к порученному делу.

Никифор - православное мужское имя, образованное от древнегреческих слов nike - "победа" и φορός - "носитель". Дословно означает "тот, кто несет победу", "победоносец". Украинская народная форма имени - Ничипор. В древние века было популярным славянским именем. Его часто брали миряне для пострижения в монахи. Сейчас имя Никифор в Украине встречается редко, но, например, в Грузии до сих пор им нередко называют мальчиков.

Семен - славянская форма мужского имени, имеюща древнееврейское происхождение от корня "шаман" - слышать, и дословно означает "услышанный (Богом)". Толкуется как "тот, чьи молитвы слышит Бог". Происходит от имени Шимеон, Симеон, Симон.

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Иван - с древнееврейского означает "одаренный богом", или "Яхве (Бог) смилостивился". Традиционно 2 мая отмечают память Ивана Старопещерника. Решил посвятить себя Богу еще в юности. Посетив святые места в Палестине, вступил в монастырь Фаран (недалеко Иерусалима), который основал Святой Харитон. Эта обитель известна под названием Суккийська лавра. Это старейшая обитель в Палестине. Поэтому ее также называют Старой (Древней) лаврой.

Иван Старопещерник отмечался духом благочестия, неуклонно соблюдал правила монашеской жизни и обетов, много постился. Стал образцовым монахом, достигнув высоких степеней аскетического подвига и молитвы. Со временем его рукоположили в священники.

Однако в такие дни, как сегодня, когда в день памяти приходится светлый праздник Пасхи, по традиции православной церкви святых не поминают. Почтят память Ивана Старопещерника за неделю, после завершения пасхалий - вместе с другими святыми и мучениками, чьи именины пришлись на пасхальные праздники.

В этом году у христиан восточного обряда на 2 мая приходится Пасха. Это праздник Христова Воскресения, которое происходит в ночь на воскресенье. Отмечают его всенощной службой - торжественным крестным ходом и праздничным богослужением, на котором сообщают верующим благую весть - "Христос воскрес!"