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суббота, 01 мая 2021 04:06

Кого сегодня поздравлять с Днем Ангела

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Кого сегодня поздравлять с Днем Ангела
1 мая поздравляют с днем рождения Антона Виктора, Изота, Ивана, Кузьму, Феликса, Ефима. Фото: unsplash.com

1 мая День Ангела празднуют Антон, Виктор, Зотик (Изот), Иван, Кузьма, Феликс и Ефим. Также вспоминают преподобного Иоанна (Солунского), ученика святого Григория Декаполита. В народе этот день также называют Кузьмы огородника.

Для тех, кто выбирает имя для ребенка, Gazeta.ua рассказывает о значении имени.

Имя Антон имеет несколько версий происхождения. Одна из них указывает на принадлежность к славянскому племени антов, известных военным искусством. С древнегреческого языка имя переводится как "тот, что рвется в бой", "состязающийся". Что также подтверждает первую версию. Антон - звучное, красивое имя для мужчины. Обладатель этого имени производит впечатление сильной, волевой, смелого человека, при том простой в общении. Антон всегда в центре внимания, обладает легким характером, оптимист.

Изот имеет происхождение от греческого имя Зотика zōtikos и означает "дающий жизнь", животворящий ". Чаще используют в России и Беларуси, хотя среди Украинских можно найти ребят с таким именем. Его обладатель энергичный, смелый, готовый к быстрым решениям и действиям. в то же время, действует в рамках стереотипов, редко сам прокладывает путь, предпочитает использованию чужого опыта и советов. Среди Изотов много успешных бизнесменов.

Имя Виктор имеет латинское происхождение и означает "победитель". Именно это слово включали римляне поздравления своих полководцев в день триумфа. В календарь церкви имя вошло в период раннего христианства. Первый святой Виктор является воином, который получил большое количество пыток, но не бросил веры во Христа. Обладатель имени - талантливый, способный достичь успеха в любой сфере. Для раскрытия творческого потенциала Викторам нужно уединение.

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Иван переводится с древнееврейского как "Благодать Божья", "одаренный Богом" дословно - "Яхве смилостивился", "Господь великодушный". Как и Богдан, использовали для наречения долгожданных наследников или сыновей, на которых возлагались надежды, в том числе в духовной сфере. Носитель имени Иван - натура противоречивая. В то же время добродушный и вспыльчивый, бесстрашный и нерешительный, импульсивный и спокойный.

Кузьма происходит от древнегреческого имени Космас, близкого по смыслу к слову "кузнец". Имя Космас также смысл "мир", "вселенная" или "украшение". Поэтому имя Кузьма иногда переводят как "строитель мира". Взрослый Кузьма имеет такие черты характера, как справедливость, решительность, смелость, пунктуальность, уравновешенность. Однако иногда способен на неординарные поступки и риск.

Имя Феликс имеет древние латинские корни. Происходит от слова felix, что означает "счастливый, благополучный", "везунчик". Сначала, еще до нашей эры, это слово добавлялось как прозвище к имени особенно счастливых людей. Темпераментный, энергичный, имеет лидерские задатки.

Мужское имя Ефим - византийского происхождения. Происходит от древнегреческого имени Эуфемиос, что означает "благочестивый", "благородный", "священный". Ефим - умный, талантливый и трудолюбивый. Имеет артистические способности, легко завоевывает расположение окружения.

В этом году на 1 мая приходится последний день Страстной седмицы - Страстная суббота, которую еще называют Светлой или Великой. Это последняя суббота перед Пасхой.

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