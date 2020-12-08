Кто чаще всего просит о помощи в случае домашнего насилия

Денисова подчеркнула, что в Украине, несмотря на усилия властей домашнее насилие стараются не выносить наружу. Фото: pixabay

80% женщин и 20% мужчин в Украине обращаются за помощью по поводу домашнего насилия.

Речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она уверяет, что офис уполномоченного провел анализ этих обращений и обнаружил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью. Речь идет о приютах, где могут временно находиться пострадавшие от домашнего насилия. Сейчас таких приютов есть 34, однако 7 регионов Украины вообще не имеют таких учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был голодный и играл крышечками от пива от пьяной матери забрали 1,5-годовалого ребенка

"Также проблем добавила пандемия коронавируса, ведь, чтобы попасть в такой приют нужен тест на Covid-19, а в некоторых местах из-за эпидемии отсутствует транспортное сообщение, что усложняет дорогу в приюты для тех, кто в них нуждается. Кроме того, часто пострадавшие не знают, что могут получить бесплатную правовую помощь", - отметила Денисова.

По ее словам, не урегулированным есть вопрос детей - свидетелей домашнего насилия. Согласно международным нормам, дети являются не свидетелями насилия в семье, а жертвами и имеют право на получение помощи именно как жертвы домашнего насилия. Также через коронавирус и дистанционное обучение в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.

Денисова подчеркнула, что в Украине, несмотря на усилия властей домашнее насилие стараются не выносить наружу, поскольку в менталитете украинцев считается некрасивым выносить семейное насилие в целом, потому что это будет осуждено обществом, хотя в последнее время этот стереотип начинает разрушаться. За 9 месяцев текущего года по поводу домашнего насилия зафиксировано более 142 тыс. обращений, и это почти вдвое больше, чем 2017 года, добавила обмудсмен.

В течение года по статье домашнее насилие в Украине зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений. В прошлом году таких правонарушений было 1,5 тыс., написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Катализатором домашнего насилия стала и пандемия.