Из-за пандемии уровень домашнего насилия вырос почти вдвое - генпрокурор

В течение года по статье домашнее насилие в Украине зарегистрировано более 2,7 тысячи правонарушений.
В прошлом году таких правонарушений было 1,5 тысячи, написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Фейсбуке.
Катализатором домашнего насилия стала и пандемия.
"В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос, и проблема остро нуждается в решении", - написала она.
Генпрокурор добавила, что Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
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Напомним, правительство Канады профинансирует новый проект Украина направленный на борьбу с домашним насилием на $ 7 млн.
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